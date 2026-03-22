Moottoripyöräilijä on kuollut liikenneonnettomuudessa Lapinlahdella Pohjois-Savossa.
Poliisi sai tänään sunnuntaina aamuyhdeksän aikoihin hätäkeskukselta ilmoituksen Lapinlahdella Linnansalmentiellä tapahtuneesta moottoripyörän ulosajosta.
Viranomaiset totesivat paikalle saapuessaan moottoripyörän kuljettajan menehtyneeksi.
Tapahtumapaikalla tehtyjen selvitysten perusteella rekisterikilvetöntä crossipyörää kuljettanut noin 30-vuotias mies oli ajanut kevyenliikenteen väylää Linnansalmentietä Lapinlahden suuntaan.
Miehen epäillään menettäneen moottoripyörän hallinnan noin 30 metriä ennen Linnansalmen siltaa ja suistuneen ulos.
Poliisi ja onnettomuustutkintalautakunta selvittävät onnettomuuteen johtaneita syitä.
Moottoripyörän kuljettajaa epäillään tällä hetkellä törkeästä liikennetuvallisuuden vaarantamisesta.
Poliisi tekee tutkinnan myös kuolemansyyn selvittämiseksi.