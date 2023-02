Moni suomalainen luopuu yöunistaan vapaa-ajan kustannuksella – "Voi olla se ainoa hetki päivässä, kun saa olla rauhassa"

Vapaa-aikaa yöunien kustannuksella

Siihen, miksi suomalaiset eivät nuku riittävästi, on olemassa psykologi Anniina Virtasen mukaan monenlaisia syitä, joista yksi on todennäköisesti arjen ja työelämän kuormittavuus.

Moni tarttuu ennen nukkumaanmenoa kännykkään, mutta Minna Huotilaisen mukaan rentoutumisen kannalta on olennaista, mitä kännykällä tekee.

Jos ihmisen työpäivä on ollut valtavaa informaatiotulvaa ja illalla viimeiseksi altistaa itsensä taas informaatiotulvalle, saattaa tahattomasti pidentää stressintäyteistä aikaa, vaikka kuvittelee hakevansa puhelimesta lepoa ja rentoutumista.

Millaista on palauttava arki?

– Voi olla aika vaikeaa rauhoittua illalla, jos koko päivän on ollut ylikierroksilla, sellaisessa oikein "suoritusmoodissa". Työpäivän aikanakin olisi tärkeää olla pieniä hengähdyshetkiä eli taukoja: sitä, että syödään lounasta rauhassa ja työtehtävien väleillä pidetään muutaman minuutin tauko, Virtanen toteaa.

Työpaikan käytänteillä on palautumisen onnistumisen kannalta siis myös iso rooli: pystyykö taukoja pitämään ja voiko työpäivän jälkeen todella irrottautua työpaikan viestinnästä?

Minna Huotilaisen mukaan loppupeleissä ihminen itse tietää, mikä on itselleen todella palauttavaa tekemistä.

– Jos vertaat vaikka sohvalle rojahtamista siihen, että ottaisit koiran ja lähtisit kävelylle, niin kai jokainen tietää, että se koiran kanssa ulkoilu on palauttavampaa. Sen tuntee ihan omassa kehossaan, miten se toimii, Huotilainen toteaa.

Lenkille lähteminen on kuitenkin "hankalampi" vaihtoehto, koska sohvalle voi vain rojahtaa, lenkille pitää saada aikaiseksi lähdettyä.

Univajeen oireet

Minna Huotilainen muistuttaa, että uni on aivoillemme ja koko elimistöllemme äärimmäisen tärkeä osa palautumista.

– Ihmiset kokevat, että he eivät muista, on vaikea oppia tai he eivät pysy kärryillä, eikä pysty keskittymään, Huotilainen listaa.