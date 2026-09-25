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MTV Urheilun liveseuranta EM-lentopallon Suomi–Ranska-välierästä | MTV Uutiset

Ranska jyräsi Suomen yli ja eteni EM-lentopallon finaaliin – MTV seurasi Veljekset on tulessa klo 22. Lehtikuva Julkaistu 25.09.2026 21:28 (Päivitetty 25.09.2026 23:58 ) Jere Hultin Antti Rämänen, Milano Suomen miesten lentopallomaajoukkue hävisi EM-välierän olympiavoittaja Ranskalle erin 1–3. MTV Urheilu seurasi ottelun käänteitä tässä artikkelissa. Suomi onnistui tasaamaan erät vielä 1–1:een, mutta sen jälkeen ennakkosuosikki jyräsi vahvasti ja vastustamattomasti finaaliin. Veljekset koki käsittämätöntä epäonnea ottelun alla, kun ykköspassari Fedor Ivanov loukkaantui lämmittelyssä eikä pystynyt pelaamaan ollenkaan. Häntä paikkasi urheasti Santeri Välimaa. Suomen kohtalona on pronssiottelu lauantaina klo 18. Vastassa on Slovenia. Suomi ei ole koskaan voittanut EM-mitalia, joten tilaisuus on erittäin harvinainen. Seuranta: Suomi–Ranska 1–3 (17–25, 25–18, 18–25, 15–25) 4. erä: Klo 23.52: Suomi pelaa huomenna historiallisesta EM-mitalista pronssiottelussa Sloveniaa vastaan. Ottelu alkaa klo 18 Suomen aikaa. Loppuottelu pelataan iltakymmeneltä siis Puolan ja Ranskan välillä. Klo 23.47: Ranska voittaa erän murskaavasti 25–15 ja menee EM-finaaliin Puolaa vastaan. Klo 23.44: Suomi ottaa aikalisän. Ero on jo kahdeksan pistettä, Ranska on neljän pisteen päässä EM-finaalista (21–13). Klo 23.42: Suomea koulutetaan, olympiavoittajat iskevät ässällä lukemiksi 19–12. Klo 23.40: Ranska lyö käsistä jo 17–10. Nyt näyttää kyllä siltä, että se on matkalle EM-finaaliin. Klo 23.35: Nyt on vaikeaa Suomella, Ranskan menossa karkaamisen makua, peli 11–7.

Klo 23.34: Suomi tarvitsisi suunnanmuutosta, Ranska johtaa 9–7.

Klo 23.30: Erä on lähtenyt tasaisesti liikkeelle. Peli on 5–5. Kuka lähtee viemään?

Ranskan riveistä varsinkin yleispelaaja Mathis Henno on ollut tänään hankalasti pysäytettävissä. 21-vuotias Henno on tasannut mainiosti hakkuri Theo Fauren kuormaa hyökkäysten päättäjänä.

Klo 23.26: Nyt on Veljekset pakkovoiton edessä, jotta unelma EM-finaalista eläisi vielä viidenteen erään. Hyvä alku Suomelta, omalla syötöllä avauspiste.

3. erä:

Suomi haki kolmanteen erään piristystä vaihtopenkiltä. Marttilan veljeksillä on ollut tänään selvästi Italia-ottelua vaikeampaa, joten Niko Suihkosta ja Antti Ronkaista kokeiltiin yleispelaajan paikalle lähinnä vastaanottoa parantamaan. Hakkurin paikalla Veikka Lindqvist aloitti erän vahvasti, mutta ei onnistunut lopulta auttamaan Suomea takaisin erän voittotaisteluun.

Klo 23.22: Ranska vei kolmannen erän 25–18 ja johtaa ottelua nyt 2–1. Tämä oli Ranskalta kyllä kokonaisvaltaisesti dominoiva periodi.

Klo 23.21: Ranskalle eräpallo, 24–17.

Klo 23.18: Ronkainen kaventaa, ero viisi, Ranskalla jo 20 pistettä.

Klo 23.15: Ranska kutittelee jo erän ratkaisulukemia, tilanne nyt jo 19–12.

Klo 23.12: Suomi parantaa, mutta ero on venähtänyt harmittavasti, se on nyt 15–10.

Klo 23.10: Suomi kaventaa parilla pisteellä ja aikalisän paikka.

Klo 23.08: Nyt tulee isolla luudalla, Ranska karkaamassa 13–6. Juuri nyt tästä ei tule mitään.

Klo 23.06: Vahva vaihe Ranskalla, se karkaa jo 11–6-johtoon.

Klo 23.04: Ranska mättää ässällä jo 9–4-johtoon, nyt on paha paikka tässä erässä.

Klo 23.02: Ranska nipsaisee 7–4-johtoon, Suomi aikalisä.

Klo 23.00: Hieno ilme Suomella, tasoitus 3–3:een.

Klo 22.58: Kolmas erä käynnissä!

2. erä:

Klo 22.51: Suomi voittaa toisen erän! Lukemat 25–18! Toinen eräpallo riittää!

Klo 22.50: Joonas Jokela nittaa taas! Suomi on jo kahden pisteen päässä erävoitosta!

Klo 22.49: Suomi on vahvasti otteessa erän voitosta! 22–16-johto, Ranskalta verkkovirhe!

Klo 22.46: Joonas Jokela sijoittaa pallon hienosti kenttään ja katkaisee Ranskan pisteputken, nyt johto on 19–15 Suomelle.

Suomen libero Voitto Köykkä kävi Jokelan hyökkäyksen jälkeen keräämässä ansaitut läpyt joukkuekavereiltaan. Brizardin syöttövuoron katkaiseminen yhteen kertaan oli tämän erän ratkaisun kannalta elintärkeä hetki.

Klo 22.44: Suomelle upea puolustuspiste, Ranska iskee leveäksi. 18–13-johtoasema. Erittäin hieno ryhtiliike Suomelta.

Klo 22.42: Ässällä Suomi jo neljän pisteen johtoon! 16–12.

Klo 22.39: 13–10 Suomelle! Erinomaista tekemistä hyökkäyspelissä.

Klo 22.37: Suomi johtaa 11–9, hyviä aihioita ilmassa. Keskikaistalta pallo voimalla kenttään.

Klo 22.34: Suomi 8–7-johdossa. Syöttöpeli on ollut ailahtelevaa, turhia virheitä, joista pisteitä Ranskalle. Sitä on terävöitettävä.

Klo 22.32: Erä lähtenyt jälleen tasaisesti. Lukemat nyt 5–5.

Klo 22.28: Ei muuta kuin sitä kuuluisaa uutta matoa koukkuun, toinen erä käynnissä.

1. erä:

Antti Rämänen Milanosta: Ranskan syöttö on ollut pelätyn vaikeaa Suomen vastaanotolle. Varsinkin passari Antoine Brizard onnistui aiheuttamaan paljon harmia äkkiä putoavilla hyppyleijoillaan. Ennen kaikkea Luka Marttila oli vaikeuksissa, hän sai vain yhden kolmesta syötöstä nostettua passarille.

Klo 22.25: Avauserä Ranskalle 25–17. Suosikki käyttää ensimmäisen eräpallonsa. Alku oli Suomelta lupaava, mutta sen jälkeen Ranska meni kyllä vakuuttavasti menojaan.

Klo 22.22: Ranska on matkalla avauserän voittoon, se johtaa jo 22–16.

Klo 22.21. Suomi on perässä nyt 14–19 kun syöttö menee leveäksi. Tarkkuutta tarvitaan.

Klo 22.18: Nyt on pientä nitkautusta Ranskalta, 16–12-johtoon ässällä. Vielä perään 17. piste ja Kunnarilta aikalisä nopeasti.

Klo 22.16: Ranska tekee vielä kolmannenkin peräkkäisen pisteen. Kunnari ottaa tässä vaiheessa aikalisän.

Klo 22.15: Ranska 13–11-johtoon, Suomen pari torjuntaa peräkkäin käsistä leveäksi.

Klo 22.10: Tilanne 7–7, tasatahtiin mennään.

Klo 22.07: Tilanne 4–4, MTV Urheilun Antti Rämänen kertoo paikan päältä Milanosta, että fysioterapeutti Eerik Breilin teippaa parhaillaan Ivanovin oikean jalan nilkkaa.

Klo 22.06: Pallo lipsahtaa passissa jo yli verkon, tilanne 3–3. Välimaa on ottanut paikkansa passarina varsin mainiosti.

Klo 22.04: Suomi avaa vahvasti! Nopeasti 2–0-johto.

Klo 22.01: Nyt mennään! Historiallinen EM-finaalipaikka haussa. Ivanov ei ainakaan aloita ottelua passarina. Se on huolestuttava tilanne. Ykköspassariksi Santeri Välimaa. Aloituskokoonpanoon nimetty Ivanov ei siis pysty todennäköisesti pelaamaan.

Paikkaava Santeri Välimaa palkittiin viime kaudella Saksan Bundesliigan parhaana passarina. Johdatti joukkueensa Lünebergin Saksan cup-mestariksi ja liigassa hopealle.

Klo 21.55: Ivanov tulee kentälle, mutta hän hieman klenkkaa esittelyn aikana. Pelikunto siis edelleen mysteeri.

Klo 21.48: Ylen ottelulähetyksessä kerrotaan, että Suomen ykköspassari Fedor Ivanov on loukannut jalkansa lämmittelyssä. Ivanovia paikkaillaan ja hänen pelaamisensa on epävarmaa. Jos Ivanov jäisi pois, olisi se raju isku Suomen finaalihaaveille.

Klo 21.26: Tervetuloa mukaan! Reilut puoli tuntia vielä odoteltavaa, sitten mennään.

Jere Hultin MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi