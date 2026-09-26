Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä.
Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta.
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Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen.
Kyselyyn vastasi noin 2 000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.