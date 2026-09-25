JYP jatkaa voittamattomana SM-liigan kärjessä, KooKoo voitotta sarjan pohjalla.
JYP haki 4–3-voiton HIFK:sta. Ottelun avauserässä HIFK oli nälkäinen, mutta ei päässyt johtoasemassa erätauolle maaliviivapompuista huolimatta.
Toisessa erässä JYP repäisi 3–1-johdon. Erän ja koko liigakierroksen dramaattisin tilanne nähtiin erän aikana, kun kultakypärä Santeri Huovila loukkasi pahasti jalkansa. Huovila vietiin paareilla ulos kaukalosta.
HIFK:n kannalta kulmia nostattava tapaus sattui ottelun loppupuolella, sillä ruotsalaisvahti Tim Juel jätti kaukalon JYPin neljännen maalin jälkeen. Hugo Alnefelt hyppäsi paikkaamaan.
0:22HIFK:n Juel pukukoppiin kesken pelin
JYP on kerännyt kuudesta ottelustaan täydet 18 pistettä ja se johtaa sarjaa. Kaikki voitot on kairattu vieraskentiltä, sillä HIppoksen kilpajäähalli on remontin kourissa.
HIFK hävisi viidennen kerran kuuteen peliin.
KooKoolle selkäsauna
Sarjan pohjalla KooKoon tilanne alkaa olla todella tukala. Viime kevään finalistit hävisivät tänään Ilvekselle Tampereella 0–6. Aleks Haatanen, ja nappasivat kaksi tehopistettä mieheen Ilves-leirissä.