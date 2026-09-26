Suomen vuodenajoille tulee käymään hassusti.
Suomen ilmasto lämpenee, ja on jo lämmennyt, nopeammin kuin ilmasto keskimäärin maailmalla, sanovat Ilmatieteen laitoksen tutkijat.
– Tällä hetkellä Suomi on lämmennyt 2,5 astetta eli paljon voimakkaammin kuin mitä maailma keskimäärin. Kun mennään noin 15–20 vuotta eteenpäin, niin puhutaan noin asteen lämpenemisestä, mennään siis reilusti yli kolmen asteen Suomessa, toteaa Huomenta Suomessa vieraillut Ilmatieteen laitoksen väitöskirjatutkija Laura Utriainen.
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Miksi juuri Suomi lämpenee nopeammin? Utriainen luettelee kolme syytä.
– Ylipäätään maa-alueet lämpenevät nopeammin kuin merialueet. Lisäksi Suomen pohjoinen sijainti sekä lumen ja jään väheneminen ovat tekijöitä, että täällä korkeilla leveyspiireillä lämmetään nopeammin kuin keskimäärin.
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