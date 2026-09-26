Trump torjui Iranin ehdotuksen Hormuzinsalmesta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa seitsemän päivän aselepoon ja Hormuzinsalmen avaamiseen laivaliikenteelle.
Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen.
Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormuzinsalmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin satamiin kohdistamansa merisaarron.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kertoi maan Yhdysvalloille tekemästä ehdotuksesta YK:n yleiskokouksen yhteydessä.