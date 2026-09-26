Suomen lentopallomiehet hävisivät EM-välierän Ranskalle selkein lukemin 1–3. Päävalmentaja Olli Kunnari myönsi olympiavoittajan paremmuuden taiston jälkeen.

– Kyllä Ranska oli meitä monella osa-alueella parempi. Emme saaneet heidän vastaanottoaan rikki syötöillä tänään, se olisi ollut yksi avainasioista. Virhemäärä alkoi nousta, ja he pääsivät sitten hyökkäämään aika hyviltä paikoilta, Kunnari kertasi tuoreeltaan ottelun jälkeen.

Suomi koki dramaattisen takaiskun juuri ennen ottelua, kun ykköspassari Fedor Ivanov loukkaantui eikä pystynyt pelaamaan. Häntä paikkasi urheasti Santeri Välimaa. Yllättävä vaihdos otti hieman aikaa, ja avauserä menikin selkeästi Ranskalle.

– Kyllähän sillä jotain merkitystä on. Toiseen erään saatiin se oma peli sitten rullaamaan. Santeri pelasi hyvän pelin, ei se siitä ollut kiinni. Se kuuluu tähänkin lajiin, että tällaisia sattuu, nyt se vain tuli vähän harmittavaan paikkaan, Kunnari jatkoi tyynesti.

Suomella on lauantaina edelleen historiallinen sauma EM-mitaliin, kun vastassa on pronssiottelussa Slovenia. Peli pelataan klo 18 alkaen.