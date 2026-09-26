Eemi Tervaportti korvaa loukkaantuneen passari Fedor Ivanovin lentopallon EM-kisojen pronssiottelussa.
Suomi menetti ykköspassarinsa juuri ennen 1–3-tappioon Ranskaa vastaan päättyneen välieräottelun alkua. Ivanov astui lämmittelyssä ranskalaispelaajan jalan päälle ja loukkaantui.
Suomen Lentopalloliitto tiedotti välierätappion jälkeen, että kokenut maajoukkuepassari Eemi Tervaportti matkustaa lauantaiaamuna Istanbulista Milanoon ja liittyy joukkueeseen alkuillasta pelattavassa pronssiottelussa Sloveniaa vastaan. 37-vuotias Tervaportti on pelannut urallaan 245 maaottelua.
Ivanovin loukkaannuttua Suomen pelinrakentamisesta vastuun otti Saksan liigan viime kauden parhaaksi passariksi palkittu Santeri Välimaa.
Suomi kohtaa Slovenian kello 18 Suomen aikaa pelattavassa EM-pronssiottelussa. Illan loppuottelussa Ranska kohtaa Puolan.