Menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään mennessä.
Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla.
Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11:n jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14–18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka.
Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20–30 kilometriä tunnissa.
Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.