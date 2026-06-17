Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoissa Petri hyvästelee Iisan.

Aslan keksii idean, miten tehdä vaikutus haikailemaansa Maijaan. Nuoret murtautuvat teollisuushalliin.

Salla ja Kari kauhistuvat leikkipuistossa, kun he tajuavat Tukun kadonneen. Sampo ja Pirre hämmästyvät, kun he löytävät Tukun harhailemasta kadulta.

Alissa ja Alex nauttivat toistensa seurasta, ja Alex alkaa aidosti ihastua Alissaan.

Kari iloitsee Gunnarille Sampon rauhoittumista.