Tie täynnä monttuja? Muista tämä ajaessa: "Vaurioiden todennäköisyys pienenee"

Koska mahdollisen vaurion synnyttyä korvauksenhakurumba on työläs eikä tienpitäjän korvausvastuu ole mitenkään itsestään selvää, kannattaa routakuoppaan ajamista pyrkiä viimeiseen asti välttämään. Tämä onnistuu parhaiten pitämällä ajatukset olennaisessa, ajamisessa. Keskittymällä havainnointiin – siis myös tien pinnan havainnointiin – ja pitämällä vähintään neljän sekunnin turvaväliä edellä ajavaan, olisi monttuun ajo usein vältettävissä. Kun edellä ajavan alta paljastuva routakuoppa huomataan neljän sekunnin päässä, jää vielä aikaa valita ajolinja rauhallisella ohjausliikkeellä niin, ettei pyörä osu kuoppaan. Jos taas ajetaan liian lähellä edellä menevää, kolahtaa pyörä monttuun lähes heti sen jälkeen, kun se on ollut havaittavissa, ilman, että kuljettaja ehtii reagoida siihen mitenkään.

Joissakin tienkohdissa routakuoppia saattaa olla niin paljon, ettei monttuun ajoa oikein pysty välttämään. Tällöin on tärkeää pyrkiä hiljentämään kunnolla ennen monttuun osumista. Tilannenopeuden ollessa – tien kunto huomioon ottaen – järkevä, ajoneuvoon kohdistuvien vaurioiden todennäköisyys pienenee. Vastaavasti huolehtimalla, että rengaspaineet on säädetty kuormituksen mukaisiksi, voi autoilija pienentää rengas- ja vannevaurioiden riskiä jonkin verran.

Ilmoita vaurioista ja kuvaa ne

Jos vahinko kuitenkin tapahtuu ja auto vaurioituu routakuoppaan ajon seurauksena, on vahingosta syytä ilmoittaa eteenpäin. Liikennettä vaarantavista tienpinnan vaurioista pitää ilmoittaa myös silloin, vaikka vahinkoa ei olisikaan sattunut. Näin tienpitäjä pystyy aloittamaan mahdolliset korjaus- tai varoittamistoimenpiteet välittömästi.



Heti vahingon tapahduttua on olennaista, että vahinkopaikka ja autolle aiheutuneet vauriot tulee dokumentoitua huolellisesti valokuvin. Mikäli auton vauriot ovat suuret tai on aiheutunut henkilövahinkoja, on syytä tehdä ilmoitus poliisille. Mahdollinen tutkintailmoitus liitetään aikanaan korvaushakemukseen.



Myös tapahtumapaikka ja -aika pitää laittaa ylös mahdollisimman tarkasti. Mikäli tapauksella on silminnäkijöitä, kannattaa heiltä pyytää lausunnot ja yhteystiedot, jotka liitetään myöhemmin korvaushakemukseen. Auton korjauskustannuslaskelman voi laatia vahingon suuruudesta riippuen joko autokorjaamo tai vahinkotarkastaja.