Mira jätti vakituisen työnsä, kun teho-osastolle tarvittiin vapaaehtoisia – yksi asia huolettaa pandemian jälkeisessä ajassa: "Tuleeko sitten piikki?"

– Se on erilaista, kun keskitymme yhden taudinkuvan hoitamiseen. Se on ollut tavallaan raikastava tuulahdus, Mira kertoo pohtivaan sävyyn.

Iskeekö hoitajakato epidemian jälkeen?

Monet väläyttelevät alanvaihtoa

– Itsekin, kun tuli siihen päätökseen, ettei vain jaksa ja että tämä on nyt tässä... Olen rakastanut akuuttisairaanhoitoa, sen hektistä menoa ja tekemistä. Sitten piti vain miettiä kumpi – terveys vai se työ, jota haluat tehdä – on tärkeämpää.

Suojavarusteiden riisuminen on työn kriittisin vaihe

Mira, kuten moni muu koronapotilaita hoitamaan siirtynyt hoitaja, on sanan varsinaisessa merkityksessä koronahoitaja. He siis keskittyvät vain ja ainoastaan koronapotilaiden hoitoon viruksen leviämisen hillitsemiseksi.

– Osastoja on yhdistetty ja juuri näitä koronapositiivisia potilaita hoidetaan siellä, jolloin ollaan koronateholla ja me hoitajat vastaavasti koronahoitajia.

– Meillä on olemassa varotoimenpiteet, jotta me hoitajat emme saisi tartuntaa tai veisi virusta mukanamme koteihimme. Enemmän sitä tulisi jännitettyä, jos ei olisi suojavarusteita, Mira kertoo.

Me-henki on kasvanut epidemian edetessä

– Yhteishenki on esillä entistä enemmän – me puhallamme yhteen hiileen. Siellä ei ole pelkoa tai paniikkia, vaan ajattelemme, että tämä on meidän työtä ja tähän meidät on koulutettu, Mira kuvailee hieman herkistyen.