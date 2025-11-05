Kelan yhden päivän etätyöpakosta on leimahtanut kiivas keskustelu kärkipoliitikkoja myöten. MTV Uutiset selvitti, mikä linjaus on muissa valtion virastoissa.
Kelan uuden pääjohtajan Lasse Lehtosen etätyölinjaukset ovat Iltalehden mukaan herättäneet tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa.
Linjausten mukaan työntekijät joutuisivat jatkossa työskentelemään yhden päivän viikossa tai neljä päivää kuukaudessa toimistossa.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kirjoitti viestipalvelu X:ssä pitävänsä yleisellä tasolla yhtä päivää viikossa kiristyksenä naurettavan pienenä.
– Jos henkilöltä itseltään kysytään, hän varmasti sanoo olevansa juuri kotona tehokkaampi. Joskus voi ollakin, mutta ihan oikeasti, voidaanko tätä pitää julkisen sektorin töissä laajemmin totena? Purra pohtii.
Hän kertoo näkevänsä itsekin, että asioita on vaikeampaa hoitaa ja tuottavuus laskee, jos ihmiset ovat etätöissä.
Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on puolestaan syyttänyt hallitusta etätyöläisten sorsimisesta jo esimerkiksi pari viikkoa sitten