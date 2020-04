THL-johtaja MTV:lle: Koronaviruksen tautihuippu siirtyy syksyyn, epidemiaa jarrutettu enemmän kuin mihin pyrittiin – Suomessa jo kymmeniätuhansia tartuntoja

– Epidemian kulku on niin hidasta, että aika kaukana vielä on. Tällä vauhdilla se ei vielä kesällä ole, syksyyn asti mennään. Se on se huono puoli tässä hidastumisessa, Salminen totesi MTV:n haastattelussa.

Kolikolla on aurinkoinen kääntöpuolensa. Epidemian hidas eteneminen varmistaa Salmisen mukaan sen, ettei terveydenhuoltomme ylikuormitu missään vaiheessa.

Perjantaina tartuntoja oli Suomessa todettu 4395, kuolemantapauksia 177. Todellinen tartuntojen määrä on Salmisenkin mukaan kuitenkin monikymmenkertainen. Salminen korostaa, että THL:n omat tutkimukset muun muassa vasta-ainetestien pohjalta ovat vielä kesken, mutta ulkomailta saatujen tietojen perusteella tartuntoja on Suomessa jo kymmeniätuhansia.

– (Havaitsemattomien tartuntojen) määrän on oltava monikymmenkertainen. Tarkkoja lukuja on vaikea antaa, mutta se on mahdollista, Salminen toteaa.

Salmisen mukaan Suomen rajoitustoimien purevuus on yllättänyt ja epidemian eteneminen on hidastunut jopa enemmän kuin mihin he pyrkivät. Katso lisää Salmisen kommentteja asiasta oheiselta uutisvideolta.

Rokote vasta 1,5 vuoden päässä

Ylen Ykkösaamun aiemmin lauantaina haastattelema Salminen muistutti, että on vaikea jatkaa siten, että yhteiskunta on lähes täysin kiinni. Sillä on pitkittyessään vaikutuksia sekä ihmisten terveyteen että taloustilanteeseen esimerkiksi työttömyyden kasvun vuoksi.

Salminen arvioi, että koronarokote saadaan käyttöön vasta aikaisintaan noin puolentoista vuoden päästä.

THL:n Salmisen arvion mukaan jopa puolet väestöstä voi saada koronatartunnan. Hän korostaa, että iso osa sairastaa taudin lievänä.

– Tiheästi asutuissa maissa tauti saavuttaa useamman, Salminen kertoi MTV:lle.