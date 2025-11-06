Suomesta katoaa Metson työpaikkoja.
Kaivoslaitteita valmistava Metso vähentää Suomesta yhteensä 43 työntekijää muutosneuvottelujen seurauksena. Yhteensä Metso vähentää noin 80 työntekijää maailmanlaajuisesti.
Kaikkiaan Metsolla on maailmanlaajuisesti noin 17 000 työntekijää, joista Suomessa työskentelee noin 3 000.
Muutosneuvottelujen sekä aiempien toimien myötä yhtiön on määrä saavuttaa 13 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.
Yhtiö kertoi muutosneuvottelujen päättymisestä torstaina. Neuvottelut koskivat Metson Mineraalit-liiketoimintaa.
Lokakuun lopulla julkaistussa osavuosikatsauksessaan Metso kertoi, että yhtiö onnistui parantamaan tulostaan vuoden kolmannella neljänneksellä.
Yhtiön liikevoitto oli 205 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli ollut 185 miljoonaa. Myös liikevaihto kasvoi kymmenen prosenttia noin 1,3 miljardiin euroon.