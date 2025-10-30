



Kanteen nostaneen keittiömestarin mukaan työsopimus purettiin ainoastaan sen takia, että hän ei ollut allekirjoittanut salassapitosopimusta, jota Shiwan oli vaatinut.

Hänellä oli käsitys siitä, että hän oli hoitanut työnsä ravintolassa moitteettomasti, eikä ollut saanut ennen irtisanomistaan huomautuksia tai varoituksia, ja yhteistyö Shiwanin välillä oli sujunut hyvin.

Kozeen Shiwan kommentoi syytöksiä

Nyt Kozeen Shiwan kommentoi tapausta ensimmäistä kertaa julkisesti.

– Totuus vihdoin julki, Shiwan viestittää MTV Uutisille.

Shiwan on toimittanut käräjäoikeudelle vastineensa asianajajansa kautta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Vastineessa Shiwan kiistää keittiömestarin väitteet perusteettomasta irtisanomisesta. Vastineen mukaan jo työsuhteen alkuvaiheessa on käynyt ilmi, etteivät keittiömestarin työhistoriaväitteet ja osaamistaso pitäneet paikkaansa. Tämä ilmeni toistuvina työtehtävien laiminlyönteinä.

Vastine käräjäoikeudelle: Keittiömestari irtisanoutui itse

Shiwanin mukaan työntekijöiltä on vaadittu salassapitosopimuksien allekirjoittamista muun muassa liikesalaisuuksien, kuten Michelin-ravintolan reseptiikan, vuoksi.

– Vastaaja on nostanut Kantajalle usean kerran esille ennen työsuhteen alkamista, että työsuhteen ehtona on allekirjoittaa salassapitosopimus, johon Kantaja oli suostunut. Kun Vastaajalle ilmeni keväällä 2025, että myös tämän allekirjoituksen Kantaja on laiminlyönyt, on Vastaaja tiedustellut, miksi tätä ei ole allekirjoitettu ja voisiko Kantaja pikaisesti allekirjoittaa tämän.

– Tämän jälkeen Kantaja ilmoitti itse irtisanoutuvansa ja palautti avaimet suoraan Vastaajan haltuun. Vastaaja tulkitsi Kantajan ilmoituksen Kantajan irtisanoutumiseksi, mitä tuki se, että Kantaja ei tämän päivän jälkeen saapunut lainkaan työpaikalle.

Näin ollen Kozeen Shiwan katsoo, että kanne on hylättävä.

Entisen keittiömestarin asianajaja Matti Penttinen kommentoi Helsingin Sanomille päämiehensä kiistävän väitteet siitä, että hän olisi ollut tehtävään sopimaton puuttuvan ammattitaidon takia.

Työsuhderiitaa käsitellään jossain vaiheessa Helsingin käräjäoikeudessa.