Koronavirus on Suomessa suvantovaiheessa, mutta THL-johtaja painottaa: Etäisyyttä toisiin on pidettävä vielä kauan

Tätä mieltä on MTV Uutiset Livessä vieraillut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen.

– Jos puhutaan useammista vuosista, niin aika ison osan väestöstä tämä virus tavoittaa. Sairastuminen on sitten ihan eri asia. Se tieto, mikä meillä tällä hetkellä on sairastumisprofiilista, viittaa vahvasti siihen, että tämä on ihan valtaosalla tosi lievä tauti, Salminen sanoo.