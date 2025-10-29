Työelämäprofessorin mukaan nykyiset sakkomaksut pitäisi käyttää kunnissa työllistämiseen. Kuntaliitto kannattaa.
Kuntien sakkomaksut valtiolle pitäisi lopettaa, esittää työelämäprofessori Minna Kivipelto Jyväskylän ylipistosta.
Kunnan sakkomaksu valtiolle tarkoittaa työmarkkinatukeen liittyvää korvausvelvollisuutta, joka syntyy, kun kuntalaisen työttömyys pitkittyy.
Kyseessä on Kela-maksu, jonka kunta maksaa Kelalle pitkäaikaisista työttömistä henkilöistä, jotka saavat työmarkkinatukea. Maksujärjestelmän tarkoituksena on kannustaa kuntia työllistämään pitkäaikaistyöttömiä.
– Kunnat eivät maksaisi enää sakkoa valtiolle, vaan niiden osuus ohjattaisiin automaattisesti takaisin kunnalle korvamerkittynä työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen, ehdottaa Kivipelto.
Kivipelto myöntää, että muutos vähentäisi valtion tuloja, mutta etuna olisi ihmisten parempi työllistyminen.
– Tuolla rahalla voisi muun muassa perustaa yhteisrahoitteisia työpaikkoja, jossa kuntaosuus voisi muodostaa osan maksusta ja toisen puolen voisi maksaa yritys tai järjestö, johon työtön työllistyisi, sanoo Kivipelto.
"Hyvin työllistäviä kuntia voitaisiin palkita"
Samalla asiantuntija esittää käyttöön palkkiojärjestelmää – työllistämiskannustinta kunnille.