Itkevät hoitajat ovat todellisuutta teho-osastolla työskentelevälle hoitajalle: "Emme jaksa enää, jos potilasmäärä nousee kevään tasolle"

Pompottelua, pakottamista, syrjintää ja vähättelyä. Nämä negatiiviset verbit tiivistävät Lotan kokemuksen siitä, millaista kohtelua hoitajat ovat joutuneet kohtaamaan korona-aikana. Lotta on todistanut kaaosta sairaanhoidon tuulisimmalta paikalta, sillä hän on työskennellyt koronapotilaiden hoitajana teho-osastolla.

Hyvä hoito kävellee ovesta ulos

Vaikka Lotan työpaikalla tilanne on vielä rauhallinen, potilasmäärän nousua pelätään. Etenkin kun moni kokenut sairaanhoitaja on vaihtanut alaa.

Lotan mukaan sairaalan johdon mielipide on se, ettei kokeneiden hoitajien irtisanoutuminen ole ongelma, kun uusia tulijoita on jatkuvasti jonossa. Käsiparien huvetessa teho-osastolle on värvätty hoitajia, joiden aikaisemmat työtehtävät eivät ole olleet yhtä haastavia kuin tehohoidossa. Lotta on itsekin kouluttanut henkilöä, joka oli ollut koko ikänsä huomattavasti yksinkertaisimmissa tehtävissä.



– Hän ei tiennyt yhtään mitä tekee ja hän oli myös suunnattoman ahdistunut työstä, eikä kukaan johdosta välittänyt siitä.