Hoitoalalla kytee joukkopako: kolme neljästä hoitajasta on harkinnut alanvaihtoa viimeisen vuoden aikana – "Ongelmiin tulee puuttua välittömästi"

Työ koetaan silti merkitykselliseksi

Viimeisen vuoden aikana kolme neljäsosaa hoitajista on harkinnut vaihtavansa alaa.

– Vaikka selvityksen perusteella työ koetaan merkityksellisenä, jaksamisongelmat pakottavat työntekijät pohtimaan alanvaihtoa. Vain noin joka kolmas vastaaja uskoi, että pystyy työskentelemään terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan kahden vuoden kuluttua. Huolestuttavaa on, että myös alan koulutukseen hakeutuminen on vähentynyt. Ongelmiin tulee puuttua välittömästi, sillä teoista riippuu, kuinka laadukas sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusala meillä tulevaisuudessa on, painottaa SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä.