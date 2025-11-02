Moni ammatinvaihdoksesta haaveileva surkuttelee lakkautettua aikuiskoulutustukea. Ratkaisuna voisi olla oppisopimuskoulutus työehtosopimuksen mukaisella palkalla.

Keski-Euroopassa tavallinen mestari–kisälli-koulutus eli Suomessa oppisopimuskoulutus jäänyt muun koulutus- ja työllisyyskeskustelun jalkoihin.

Oppisopimuksella kouluttautuminen tarkoittaa, että opiskelija suorittaa opintonsa työpaikalla työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Opintotukea ei tarvitse palkan ansiosta hakea, eikä opintolainaa ottaa.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa useammassa yrityksessä. Lisäksi opiskelija täydentää työelämässä oppimista opinnoilla oppilaitoksessa.

Myös työnantaja hyötyy: hän saa tutkinnon työpaikalla suorittaneesta opiskelijasta osaavaa ja tuttua työvoimaa. Lisäksi työnantajalla on mahdollisuus harkinnanvaraiseen koulutuskorvaukseen.

Oppisopimusopiskelija Saana Viljanen, 22, petaa opinnoillaan työpaikan autonasentajana.

Lukion suorittanut Viljanen korjaa ajoneuvoja ammattiasentajien ympäröimänä Autoklinikka Konalassa. Käytännön oppia kertyy siis vauhdikkaasti.

– Kyllähän tässä oppii enemmän ja monipuolisemmin oikeaa duunia. Saan työehtosopimusta enemmän palkkaa eli 14,5 euroa tunnilta. Mun mielestä opiskelijalle hyvä palkka, sanoo Viljanen.