Eeva oli menettää tyttärensä traagisesti kaksi vuotta sitten: "Toivottavasti elämä kohtelee tuota hoitajaa, kuten hän kohteli meitä" – tämän luettuasi ymmärrät, miksi Suomen terveydenhuolto on parasta maailmassa

– Lähdimme Naistenklinikalle suoraan leikkaukseen. Kysyin, selviääkö vauva matkasta ja miksi meitä ei leikata Jorvissa. Kätilö vastasi, ettei tiedä selviääkö, mutta on selvää, että Jorvissa vauva ei selviä.

"Sinnittelin paniikin rajamailla"

"Lapseni oli vielä elossa – ja samalla ehkä ei"

"Jossain kohtaa minulle kerrottiin, että vauva on kriittisessä kunnossa"

– Seuraavat tunnit menivät heräämössä. En tiennyt, mitä tapahtuu. Sairaanhoitajaharjoittelija tuotiin vierelleni juttelemaan. Jossain kohtaa minulle kerrottiin, että vauva on kriittisessä kunnossa, mutta hyvässä hoidossa teholla, isä mukana.

Seuraava aamu toi toivoa paremmasta

– Yksi hoitajista oli vauvan vierellä usean vuoron. Hän kertoi, missä kaikessa on tapahtunut edistystä. Kannusti tuomaan isosiskon osastolle. Muistutti syömään. Kertoi koska tulee seuraavan kerran. Hänen kanssa uskalsin puhua. Hän vaihtoi viikonlopun vapaat hoitaakseen lastamme.

Kymmenen päivää tuntui kestävän loputtomiin

Tänään tuo elämään takaisin taistellut pieni tyttö – elämän suuri ihme – täyttää kaksi vuotta. Hän on laulanut itselleen koko aamupäivän.

– Hän on edelleen pieni ja sinnikäs. Ja edelleen minä muistan sen hoitajan nimen, joka minua kannatteli.

"Pelkät juhlapuheet eivät riitä"

Sen lisäksi, että henkilökunnan osaamisella ja ammattitaidolla on valtavan iso merkitys, on huomioitava, että he ovat myös ihmisten kohtaamisissa huipputasoa.