Miksi kurkku on kipeä? Tässä vaiheessa kannattaa suunnata lääkäriin

Pistelyä, arkuutta, polttelua ja karheutta. Kurkkukipu on häiritsevä vaiva, jota hoidetaan yleensä sen mukaan, mikä vaivan aiheuttaa.

1. Flunssa

Flunssa on viruksen aiheuttama lievä ylähengitysteiden tulehdus. Erilaisia flunssan aiheuttajia on olemassa lähes 200, mutta rinovirus on niistä yleisin.