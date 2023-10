Vatsamigreeni on luultua yleisempi sairaus, kertoo satoja migreenipotilaita hoitanut neurologian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Matti Ilmavirta . Samaa kertoo myös Migreeniyhdistys .

– Vatsamigreeni on yleinen migreenin muoto, mutta useinkaan sitä ei osata tulkita migreeniksi. Sairaudesta kärsivillä saatetaan diagnosoida ärtyneen paksusuolen oireyhtymä tai sitten ongelmat kuitataan ruoansulatusvaivoina, närästyksenä tai ilmavaivoina, Ilmavirta sanoo.

– Vatsamigreenillä on taipumus puhjeta jo ennen klassista päänsärkymigreeniä. Monen vatsamigreeniä potevan tarkemmassa oirehaastattelussa paljastuu, että vatsa on oirehtinut ja sitä on tutkittu jo pikkulapsena, vuosia ennen klassisen päänsärkymigreenin ilmaantumista, mikä osuu usein teini-ikään.