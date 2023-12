Yleinen virus vie vuosittain noin 1000 vauvaa sairaalaan Suomessa – näin siltä voi suojautua

RSV:n aiheuttama tauti on yleisin syy alle 1-vuotiaan lapsen sairaalahoidolle Suomessa. Se on myös yksi merkittävimmistä imeväisikäisten kuolemaan johtavista hengitystieinfektioista maailmalla. Nyt saatavilla on rokote, joka ehkäisee vastasyntyneen tartunnan.