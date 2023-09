Moni sairastaa tietämättään refluksitautia – "Oireista on kärsitty jo vuosikausia ja kärvistelty"

Niinkin usea kuin joka kolmas ihminen kokee elämänsä aikana joskus refluksioireita, joista yleisin on närästys.

Mitä eroa on refluksitaudilla ja närästyksellä?

Yleislääketieteen erikoislääkäri Eino Ahtolan mukaan on aika yleistä, että refluksioireita ei osata yhdistää tautiin.

– Oireista on kärsitty jo vuosikausia ja kärvistelty, mietitty aina, että mistä tämä nyt johtuu ja sitten jossain vaiheessa vasta päädytty lääkäriin, kun tilanne on mennyt tarpeeksi pahaksi.

– Närästys taas on oire. Se on hyvin yleinen oire refluksitaudissa, mutta ei sitä aina esiinny.

Mistä erottaa, milloin närästys liittyy sydänoireisiin?

Ahtolan mukaan se, mihin närästys liittyy, on yleensä aika helppo erottaa.

– Tietysti on joitain tilanteita, kun se on vähän epäselvää. Jos närästyksen tunne tuleekin vaikka rasituksessa tai jos on paljon riskitekijöitä sydänperäisiin syihin, voi alkaa epäillä, olisiko tämä sittenkin jotain muuta kuin närästystä, Ahtola toteaa.