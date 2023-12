Silmätulehdus, nielutulehdus ja vatsatauti – tätä on epidemioita aiheuttava adenovirus ja sen hoito

Syyllinen ripulin ja keuhkokuumeen takana

Virus on tavallisin nielutulehduksen aiheuttaja pienillä lapsilla ja se aiheuttaa myös ison osan pienten lasten ripulitaudeista sekä silmätulehduksista.

Näin voit hoitaa adenoviruksen oireita

Mikäli lapsi on perusterve, ei adenoviruksen aiheuttamaa infektiota ole tarpeen erottaa bakteerien aiheuttamista taudeista tai koronasta virustestauksella.

– Influenssa on poikkeus, sillä siihen on sairastamisaikaa lyhentävä hoito olemassa, jos se aloitetaan 48 tunnin kuluessa sairastumisesta. Jos lapsen kanssa on tarpeen hakeutua lääkäriin, suositellaan influenssatestausta, jos oireet sopivat influenssaan ja tauti osuu influenssakauteen, Backman kertoo.