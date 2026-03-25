Yhdysvaltalainen alppihiihtotähti Mikaela Shiffrin nousi jakamaan kaikkien aikojen ennätystä varmistettuaan kuudennen maailmancupin kokonaisvoittonsa.
31-vuotias Shiffrin saavutti ennätyksen sijoittumalla 11:nneksi Norjan Lillehammerissa käydyssä suurpujottelukisassa.
Shiffrin tarvitsi kauden päätöskisasta sijoituksen 15 parhaan joukossa. Kisan voittoon laski Kanadan Valerie Grenier, jolle Shiffrin hävisi kaksi sekuntia. Kolmanneksi sijoittunut Itävallan Julia Scheib vei nimiinsä suurpujottelucupin voiton.
Cupin kokonaistilanteessa Shiffrinin lähimpänä uhkaajana ollut Saksan Emma Aicher jäi kilpailussa 12:nneksi. Kaksikon välinen ero oli lopulta 87 pistettä.
Urallaan peräti 110 maailmancupin kisaa voittanut Shiffrin on vienyt alppihiihdon kokonaiscupin nimiinsä myös vuosina 2017, 2018, 2019, 2022 ja 2023. Tiistaina amerikkalainen varmisti myös pujottelucupin voiton.
Häntä ennen vain itävaltalainen Annemarie Moser-Pröll on 1970-luvulla voittanut maailmancupin kokonaiskilpailun kuudesta.