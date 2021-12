Mikä on NFT ja miksi sellaisia ostetaan? Tämä ilmiöstä tulee tietää

Netti on täynnä ilmiöitä, joiden kyydissä pysyminen vaatii työtä. Viimeisin ilmiö ovat NFT:t, joiden ostamisesta on kohistu netissä jo vuoden ajan. Mutta mitä ovat NFT:t, ja miksi niitä ostetaan?

Mitä tarkoittaa NFT?

Nimi tulee sanoista non-fungible token. Nimi tarkoittaa, että NFT on ainutlaatuinen eikä sitä voi korvata toisella asialla. NFT:tä voisikin verrata harvinaiseen keräilykorttiin.

Mitä NFT:t oikein ovat?

NFT on kryptovaluuttatekniikka. Se on ollut olemassa jo vuosia, mutta nousi otsikoihin ja suuren kansan tietoisuuteen vasta vuonna 2021.

NFT on digitaalinen, keräiltävä "valuutta", kuten taideteos, video tai kuva. Jos sinulla esimerkiksi on netissä jokin suosikkimeemi, voisit omistaa sen NFT:n.

– Meillä on ollut tapa kerätä maalauksia ja veistoksia, mutta tähän asti ei ole ollut hyvää tapaa kerätä digitaalista taidetta. NFT:t tarjoavat tällaisen tavan, NFT-myyntialustan perustanut Duncan Cock Foster kuvaili CNN:lle .

NFT voi olla uniikki teos, jota on vain yksi kappale, tai osa sarjaa, kuten lapsuudesta tutut keräilykortit. Esimerkiksi nettimaailmasta tuttu meemi, giffissä lentävä Nyan Cat, on myyty NFT:nä.

Nyan Catista on myyty NFT. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä .

Mikä on NFT:n arvo?

Esimerkiksi Twitterin perustaja Jack Dorsey päätti myydä ensimmäisen tviittinsä, jossa todetaan "just setting up my twttr", suomeksi "perustelen tässä Twitter-tiliäni". Hän sai NFT:stään 2,9 miljoonaa dollaria.