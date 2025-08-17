Ykköshaastaja pizzalle! Tee itse herkullinen tonnikalapinsa

Nappaa ohje helppoon ja herkulliseen tonnikalapinsaan.

Kuten elokuussa kerroimme, suomalaisittain uudenlaisten pizzapohjien, pinsojen, suosio on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana.

Keskon tuoretuotteista vastaavan osto- ja myyntijohtaja Carita Rissasen mukaan osto-ja myyntidata paljasti pinsojen suosion kasvaneen roimasti.

– Voidaan puhua jo ilmiöstä, Rissanen totesi.

Näin pinsa tehdään

Pinsapohja on muodoltaan soikea. Pinsataikinaa kohotetaan pitkään ja se valmistetaan perinteisesti vehnän lisäksi riisi- ja soijajauhoista.

Pinsan voi täyttää pizzan tapaan.

– Säilykekala sopii erinomaisesti pizzaan, ja se toimii loistavasti myös pinsassa. Kannattaa valita öljyyn säilötty tonnikala, luonnonkala tai muu kalasäilyke, ja yhdistää se pallona myytävän mozzarellan kanssa pinsan pinnalle. Lopputulos on uskomattoman mehevä, kalayhdistys Pro Kala ry vinkkasi elokuussa.

Resepti: Herkullinen tonnikalapinsa

Kalayhdistyksen pinsaohjeessa tonnikala saa makuparikseen fenkolin. Chili tuo pinsaan pientä potkua ja hunaja makeutta.

1 pieni fenkoli

2 rkl valkoviinietikkaa + ripaus sokeria + suolaa (pikkeliliemi)

1 valmis pinsapohja

1 dl laadukasta tomaattikastiketta

1 tlk tonnikalaa (tai muuta säilykekalaa öljyssä)

1 mozzarella-pallo

½ punainen chili ohuina siivuina

Limemajoneesia (kaupasta)

Mustapippuria

Hunajaa

Koristeluun: paahdettuja siemeniä ja yrttejä

Leikkaa fenkoli ohuiksi siivuiksi, pikkelöi fenkoli sekoittamalla ne etikka-sokeri-suolaliemeen vähintään 15 minuutiksi. Levitä tomaattikastike pinsapohjalle, murentele päälle tonnikala, revi sen päälle mozzarellaa. Paista 225 °C uunissa noin 8–10 minuuttia tai kunnes juusto on ruskistunut. Lisää pinsan päälle pikkelöity fenkoli, chilisiivut ja valuta pinnalle hieman hunajaa ja limemajoneesia. Viimeistele paahdetuilla siemenillä ja yrteillä, leikkaa paloiksi ja tarjoile.

