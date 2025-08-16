Lifestyle
K18- ja K12-karkit MTV:n testissä: "Ei voi suositella kenellekään"

6:52imgOnko tässä mitään järkeä? Katso videolta makutesti.
Julkaistu 16.08.2025 09:44
Toimittajan kuva
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Toimittajan kuva
Jere Silfsten

jere.silfsten@mtv.fi

Toimittajan kuva
Pauliina Ainasoja

pauliina.ainasoja@mtv.fi

Sosiaalisesta mediasta tutut karkkihaasteet saavat jatkoa. Kovaan kilohintaan saa hankittua itselleen takuuvarmasti huonon olon.

Fazer on julkaissut turkinpippureistaan "maailman kirpeimmän" version. Tätä vain aikuisille tarkoitettua K18-makeista myydään kuuden kappaleen "haastelaatikossa" ja peräti yli 500 euron kilohintaan. Pakkauksen lähempi tarkastelu paljastaa, että karkit ovat kaupan päälle myös supertulisia. 

Urjalan Makeistukulla sen sijaan on myynnissä oma versionsa "maailman kirpeimistä karkeista". Pienen Black Death Ultra Sour -pussin normaali kilohinta huitelee 140 euron korvilla. Tälle makeiselle on merkitty ikärajaksi 12 vuotta.

– Näitä makeisia emme suosittele heikkohermoisille. Liiallinen kulutus voi hetkellisesti pistää suun ja vatsan mutkalle, sivustolla varoitetaan.

Testasimme maailman kirpeimmiksi väitetyt ja osittain myös tuliset karkit, ja kysymys kuuluu: onko tässä mitään järkeä?

– Ei voi suositella kenellekään, extratulista ja kirpeää karkkia testannut maistelija kommentoi.

Katso jutun yllä olevalta videolta makutesti!

Lue myös: Raju K18-karkki MTV:n testissä – sanoinkuvaamaton lopputulos

Lisää aiheesta:

