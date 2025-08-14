Pizzan haastajasta tuli hitti: "Voidaan puhua jo ilmiöstä"

Pinsasta tuli ruokakauppojen ja ravintoloiden hittituote.

Suomalaisittain uudenlaisten pizzapohjien, pinsojen, suosio on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana.

Keskon tuoretuotteista vastaavan osto- ja myyntijohtaja Carita Rissasen mukaan osto-ja myyntidata paljastaa pinsojen suosion kasvaneen roimasti.

– Voidaan puhua jo ilmiöstä, Rissanen sanoo.

Pinsojen myynti on lähes kolminkertaistunut, kun vertaa tämän vuoden heinäkuuta samaan ajankohtaan viime vuonna, selviää osto- ja myyntidatasta.

Suosio kasvanut kaupoissa ja ravintoloissa

Selkeästi eniten pinsoja myydään Uudellamaalla, kertoo Rissanen. Uudenmaan jälkeen suurimmat pinsafanit löytyvät Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta.

Pinsoja myydään nykyään sekä tuoreina että pakasteina. Myös S-ryhmä on aiemmin kertonut pinsojen suuuresta suosiosta.

Nyt lisäksi kalayhdistys Pro Kala ry kertoo tuoreessa tiedotteessaan pinsojen suosion kasvusta.

– Roomalaislähtöinen, ilmava ja rapeapohjainen pinsa on noussut tänä kesänä suomalaisten suosikiksi. Pinsaan törmää monissa ravintoloissa, ja kaupoista löytyy muutamalla eurolla valmiita pinsapohjia, jotka tarvitsee vain täyttää ja paistaa.

Pinsan ja pizzan ero

Pinsan salaisuus piilee pitkässä kohotusajassa ja helposti sulavassa, rapeassa pohjassa, johon käytetään vehnä- ja riisijauhoja, usein myös soijajauhoja. Pinsa on muodoltaan soikea ja litteä.

Koostumuksensa vuoksi pinsa on tyypillisesti perinteistä pizzaa kevyempi ja sisältää vähemmän gluteenia. Sanotaan, että pinsa ei tämän vuoksi turvota tai täytä vatsaa samaan tapaan kuin pizza. Valmiiden pinsapohjien ainesosaluettelo kannattaa kuitenkin tutkia tarkkaan, sillä osa sisältää pääosin vehnää.

Pinsaa kuvaillaan usein myös italialaisen focaccian ja pizzan sekoitukseksi. Pinsan voi kuitenkin täyttää pizzan tapaan.

– Säilykekala sopii erinomaisesti pizzaan, ja se toimii loistavasti myös pinsassa. Kannattaa valita öljyyn säilötty tonnikala, luonnonkala tai muu kalasäilyke, ja yhdistää se pallona myytävän mozzarellan kanssa pinsan pinnalle. Lopputulos on uskomattoman mehevä.

