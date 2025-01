Trump rikastui meemikolikollaan hävyttömästi yhdessä yössä – kryptoasiantuntijalta suorat sanat

Donald Trumpin meemikolikot voivat aiheuttaa monenlaista vahinkoa, sanoo kryptoasiantuntija. Trump itse tienasi tempauksellaan sievoisen summan yhdessä yössä.

Virkaanastujaisiaan tänään viettävä presidentti Donald Trump julkisti perjantaina oman meemi-kryptokolikkonsa. Pian uutisoitiin $TRUMP-meemikolikon kiitäneen kymmenien miljardien arvoiseksi.

Sunnuntaina markkinoille ilmestyi uusi kryptokolikko, $MELANIA. Kolikko on nimetty Trumpin puolison Melania Trumpin mukaan.

Uudet valuutat ovat olleet maailmanlaajuisesti valtava puheenaihe virkaanastujaisten alla. $TRUMP-meemikolikon kokonaismarkkina-arvo nousi parhaimmillaan jopa 70–80 miljardiin dollariin.

Miten keksitty valuutta voi yhtäkkiä olla kymmenien miljardien arvoinen?

– Se mitä kolikot ilmaisevat, on Trumpin henkilöbrändin ilmentymä ja sen arvo, tiivistää kryptovaluuttojen välitys- ja säilytyspalvelun Kvarn X Capitalin kasvujohtaja Janne Ikola.

Meemivaluutta on alun perin saanut alkunsa sanansa mukaisesti internetmeemeistä. Aluksi ne olivat vain kuvia, joilla ei itsessään ollut arvoa.

Nykyisin konsepti on jo laajempi, Ikola sanoo.

– Itse käytän sellaista nimitystä kuin yhteisövaluutat. Tietyn ajatuksen, teeman tai meemin taakse muodostuu oma yhteisö. Sillä yhteisöllä on oma kryptovaluutta, mutta ei sillä sinänsä ole enempää arvoa kuin itse yhteisölläkään.

Millä on arvoa?

Mutta onko Trumpien kryptokolikoilla rahassa mitattavaa arvoa sitä ostaneille ihmisille? Sitä onkin vaikeampi arvioida.

Arvo on Ikolan mukaan haastava termi. Selvää on, että kultavarannoilla on mitattavissa oleva arvo, kuten asuntolainallakin.

Meemikolikoissa arvo perustuu siihen, miten yhteisö sen sattuu milloinkin näkemään.

– Siitä muodostuu se korkea hintavaihtelu. Kolikot saattavat nousta kymmeniin miljardeihin euroihin ja sitten tippua yhdessä yössä 70 prosenttia.

Tämä on saanut alan asiantuntijat huolestumaan. Kymmenen vuotta kryptosijoittajana toiminut Ikolakin toteaa lanseerauksen sokkivaikutuksen näkyneen markkinoilla jo viikonloppuna.

– Tuo oli minulle pettymys, että tässä kohtaa Trump päättää julkistaa tämän tyyppisen meemikolikon.

Ikola pohtii, mahtoiko Trump tiimeineen ymmärtää kolikon julkaisemisen seurauksia.

– Kaikki markkinoilla olevat sijoittajat alkoivat pää märkänä myymään nykyisiä kryptovaluuttoja, ja haluavat tehdä nopeasti rahaa ostamalla Trump-kolikkoa.

Lue myös: Bitcoinin arvo ylitti 100 000 dollaria

Uhka mutta mahdollisuus?

Ikola pitää Trumpin hanketta vahingollisena erityisesti siksi, että kärsijöinä ovat laadukkaat kryptopalvelut.

– Osa alan "vakavasti otettavista kehittäjistä" saattaa harkita uudestaan, onko tässä mitään järkeä, jos meemikolikolla pystyy yhdessä yössä tekemään 50 miljardia arvoa, kun itse on rakentanut kaksi vuotta projektia, Ikola vertaa.

– Hyvät ja laadukkaat kryptoprojektit menettivät yhdessä yössä arvostaan 20, 30 tai jopa 40 prosenttia.

Ikola näkee Trumpin meemikolikon menestyksessä myös toisen uhkakuvan: Entä jos kaikki julkisen brändin omaavat henkilöt tai tahot alkavat tulevaisuudessa julkistaa omia meemikolikoitaan?

– Muun muassa Kuuba oli julkaissut jo oman meemikolikon. Jos näitä alkaa tulla enemmän, se vie kaiken huomion siltä vakavasti otettavalta kryptomarkkinalta.

Toisaalta Ikola haluaa nähdä uhkien keskeltä myös mahdollisuuden. Hän toivoo, että saamansa huomion avulla kryptomarkkina alkaa entistä enemmän integroitumaan osaksi perinteistä pankki- ja rahoitussektoria.

Paljonko Trump jo rikastui?

Ikola uskoo, että Donald Trump oli tyytyväinen projektiin omaisuutensa kartuttamisen osalta.

Trumpin sisäpiiri omistaa 80 prosenttia valuutan saatavuudesta, joka on lukittu kolmen vuoden ajaksi. Trumpin osuus on siis noin 50–60 miljardia dollaria.

– Ilmeisesti 500 miljoonan dollarin edestä on jo myyty kolikoita markkinoille. Joka tapauksessa Trump on siis konkreettista rahaa tienannut puoli miljardia tuolla viikonlopun vedolla.

0:48 Katso video: Mitkä ovat Trumpin ensimmäiset toimet virassa?

Mitä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu?

– Jos itse olisin Trump, niin varmaan polttaisin loppuosan, koska se on joka tapauksessa niin poskettoman paljon rahaa, Ikola toteaa.

Tyypillinen tapa "polttaa" kryptovaluuttaa on lähettää sitä osoitteeseen, johon kellään muulla ei ole pääsyä. Tällä tavalla olemassa olevan valuutan arvo kasvaa.

Ikola toteaa, että tämänkaltaista lähtöä Trumpin presidentinkaudelle yksikään kryptoasiantuntijakaan ei osannut odottaa.

– Jos hän pystyy tekemään tämän tyyppisiä vetoja pari päivää ennen kuin on presidentti, en halua yhtään ajatella, mitä tapahtuu, kun hän on presidentti.