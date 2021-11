"Monet hyökkäykset alkavat yksinkertaisella sähköpostilla" – nämä haittaohjelmat piinaavat suomalaisia juuri nyt

Tuoreen katsauksen mukaan maailman yleisin haittaohjelma on tällä hetkellä Trickbot-niminen pankkitroijalainen, jota esiintyy peräti neljässä prosentissa maailman yritysverkoista.

Trickbot on viheliäinen haittaohjelma, joka kykenee varastamaan taloudellisia tietoja, tunnuksia ja muita henkilötietoja sekä levittämään verkossa kiristysohjelmia. Sitä päivitetään jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla ja jakelutavoilla, mistä johtuen se on valitettavan joustava ja monikäyttöinen haittaohjelma.

– Apache-haavoittuvuus havaittiin vasta lokakuun alussa, ja se on jo maailman kymmenenneksi hyödynnetyin, mikä osoittaa, kuinka nopeita hyökkääjät ovat liikkeissään. Apache-käyttäjillä olisi ehdottomasti oltava käytössään riittävät turvatoimet, Check Point Softwaren tietoturvatutkijoiden ryhmää johtava Maya Horowitz sanoo tiedotteessa.

"Yritysten on tehtävä enemmän"

– Se on järkyttävä luku ja yritysten on tehtävä enemmän. Monet hyökkäykset alkavat yksinkertaisella sähköpostilla, joten käyttäjien koulutus tunnistamaan nämä uhat on yksi organisaatioiden tärkeimmistä torjuntakeinoista, Vehkaoja toteaa.