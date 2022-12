Mikä ihmeen Lensa? Tekoäly luo ihmisten kuvista huikeita avatareja – tällaiset ovat riskit

Tekoälytaide on ollut yksiä vuoden 2022 suurimpia hittejä. Viimeisimpänä villityksenä on tekoälyn luomat avatarit ja käyttäjän kuvien pohjalta luodut avatarit. Trendistä uutisoi muun muassa CNN .

CNBC News kertoo , että tekoälytaidetta tarjoavia tahoja ja sovelluksia on useita, mutta luultavasti suosituin ja helppokäyttöisin niistä on Lensa-sovelluksen tarjoama tekoälytaide. Sovelluksen lataamalla saat erilaisia tekoälyn luomia potretteja ja avatareja itsestäsi.

Vaikka monelle Lensan tarjoama tekoälytaide on halpa tapa luoda uutta ja jännittävää visuaalista sisältöä esimerkiksi omasta pärstästään, Ars Technican mukaan digitaalisen taiteen piireissä tekoälyn luoma taide herättää voimakasta huolta ihmisten yksityisyydensuojan puolesta. Myös tekoälyn tapa rakentaa kuvia jatkuvasti oppien ja kopioiden sen tietopankkiin luvatta ladattujen taideteosten pohjalta, on herättänyt kysymyksiä menettelyn eettisyydestä.

Mikä ihmeen Lensa?

Inspiroituuko vai kopioiko tekoäly?

Sovelluksen huiman kasvun myötä sekä tietysti yleisesti tekoälyn luoman taiteen kasvun myötä moni on alkanut miettimään, kuinka eettistä on luoda kopioiden vanhasta taidetta, jonka pohjana ovat muiden taiteilijoiden työt. Sovellusta on myös syytetty siitä, että se on käyttänyt tekoälyn tietopankissa monien taiteilijoiden töitä lupaa kysymättä.

Aiheellista kritiikkiä?

Taiteen arvo on aina subjektiivista, mutta tekoälytaiteen ytimessä on kiista oikeudesta yksityisyyteen. Aiemmin mainittu trendiä kritisoinut taiteilija Ortiz, joka on muun muassa luonut konseptitaiteen Doctor Strange -hittielokuvasarjaan, on myös kuuluisa piirtämistään muotokuvista. Hänen töitään on sisällytetty luvatta Lensan käyttämän tekoälyn tietopankkiin, jonka pohjalta se luo maksaneille käyttäjille avatareja. Ortiz kertoo sen tuntuneen kuin identiteettivarkaudelta.