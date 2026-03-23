Poliisi tutkii Kälviällä tapahtunutta onnettomuutta.

81-vuotias mies kuoli maanantaina Kälviällä Kokkolassa jäätyään tielanan alle. Asiasta kertoi Pohjanmaan poliisi.

Poliisi sai maanantaina aamupäivällä hätäkeskuksen kautta ilmoituksen onnettomuudesta, jossa ihminen oli jäänyt puristuksiin traktorin perässä olleen tielanan alle.

Poliisin tietojen mukaan mies oli juuri kytkenyt traktorinsa perään tielanan ja mahdollisesti mennyt tämän jälkeen vielä säätämään kyseistä lanaa.

Tällöin traktori oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä lähtenyt liikkeelle. Mies jäi puristuksiin tielanan alle ja kuoli tapahtumapaikalle.

Korjaus kello 14.53: Artikkelista vaihdettu aiheeseen liittymätön kuva traktorista ja kyntökoneesta.