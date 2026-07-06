Hovi julkaisi Instagram-sivuillaan ensimmäisen otoksen Mette-Maritista keuhkonsiirron jälkeen.
Norja eteni ensi kertaa historiassaan MM-kisojen puolivälieriin, kun se kaatoi jalkapallon suurmaan, Brasilian. Historiallista jalkapallosuoritusta juhlittiin myös Norjan hovissa.
Hovi julkaisi liudan otoksia Instagram-sivullaan. Ensimmäisessä kuvassa nähdään kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Marit.
– Eilen oli historiallinen ilta. Koko perhe seurasi ottelua jännittyneenä! sivuilla kirjoitetaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Prinsessa Ingrid Alexandra ja prinssi Sverre Magnus olivat paikan päällä stadionilla Yhdysvalloissa.
Hovi tiedotti 17. kesäkuuta Mette-Maritin saaneen uudet keuhkot. Mette-Maritin keuhkosairauden pahenemisesta uutisoitiin viime syksynä. Tuolloin tilanteen kerrottiin olevan niin vakava, että lääkärit olivat alkaneet valmistella kruununprinsessaa mahdollista keuhkonsiirtoa varten.