Erityinen tapa valmistaa kasvikset trendaa nyt somessa.

Sosiaalisessa mediassa on viime kuukausien aikana jaettu ahkerasti erilaisia "melting vegetables" -ohjeita. Niillä viitataan suussa sulaviin kasviksiin.

Ohjeissa kasviksia, kuten porkkanoita, kypsennetään erityisellä tavalla niin, että niistä tulee poikkeuksellisen hyviä, suoraan sanottuna suussa sulavia.

Ensin kasviksia paahdetaan uunissa voin tai öljyn sekä mausteiden kanssa. Tämän jälkeen kasvikset haudutetaan vielä esimerkiksi kasvis- tai kanaliemessä. Liemi imeytyy kasviksiin ja muodostaa samalla "kiiltävän kastikkeen".

Lopputuloksena saadaan samettisen pehmeitä, karamellisoituneita ja herkullisia kasviksia.

Melting carrots eli suussa sulavat porkkanat

Näiden suussa sulavien porkkanoiden ohje on The Kitchn -ruokasivustolta.

n. 1 kg keskikokoisia porkkanoita

85 g voita

4 valkosipulinkynttä, kevyesti murskattuna ja kuorittuna

1 rkl tuoretta timjamia hienonnettuna

½ tl suolaa

½ tl vastajauhettua mustapippuria

3 dl vähäsuolaista kana- tai kasvislientä (