Miten ruokia kannattaa säilyttää pakastimessa, ja kuinka kauan ne siellä säilyvät? Asiantuntija vastaa.
Kuten aiemmin vinkkasimme, pakkassäät tarjoavat mainion mahdollisuuden pakastimen sulatukselle. Samalla on hyvä tehdä hieman inventaariota pakastimen sisällöstä, jotta ruokaa ei päädy turhaan hävikkiin.
Ruokien pakastamisessa kannattaa ottaa huomioon muutamia tärkeitä seikkoja, jotka varmistavat niiden säilymisen parhaalla mahdollisella tavalla.
Allt om Matin ruoka-asiantuntija ja kokki Cecilia Lundin kertoi vuonna 2024 Allt om Mat -ruokasivustolla parhaat vinkkinsä pakastamiseen liittyen.
Tarkista pakastimen lämpötila
Ensimmäiseksi kannattaa kiinnittää huomiota pakastimen lämpötilaan. Pakastinta kannattaa pitää noin -18-asteisena. Älä myöskään jätä pakastimen ovea liian pitkäksi aikaa auki.
Säilö ja merkitse oikein
Pakastimeen laitettavat ruoat kannattaa merkitä selkeästi. Kun laitat jotain rasiassa pakastimeen, kirjoita päälle, mitä se sisältää ja milloin tuote on pakastettu.
Pakasta tuotteet tiiviisiin rasioihin tai pusseihin, jotta niihin ei tartu hajuja ja makuja muualta. Muista, että neste laajenee jäätyessään, joten nestemäisiä elintarvikkeita ei tule pakata piripintaan säilytysastioihin.
Pitääkö esikypsentää?
Kun pakastat marjoja, sieniä tai vihanneksia, ota huomioon, että jotkut raaka-aineet vaativat esivalmistelun. Esimerkiksi sienet esipaistetaan kuivalla pannulla. Älä lisää rasvaa pannulle, koska se lyhentää sienien säilyvyyttä pakastimessa.
Säännöllinen sulatus kannattaa
Monet modernit pakastimet osaavat sulattaa itse itsensä. Vanhemmat pakastimet tulisi sulattaa itse 1–2 kertaa vuodessa. Sulatusoperaatio kannattaa tehdä talvipakkasilla, kun ruoat saa sulatuksen ajaksi ulos kylmään.
Jos pakastinta ei sulata, se voi toimia huonommin ja esimerkiksi kuluttaa enemmän sähköä.
Organisoi ja pidä listaa
Pakastimessa kannattaa ylläpitää järjestystä aivan samalla tavalla kuin jääkaapissakin. Järjestä tuotteet hyllyihin tai laatikoihin tuoteryhmien mukaan.
Kätevä tapa pysyä kärryillä pakastimen sisällöstä on pitää erillistä listaa pakastimessa olevista tuotteista.
Näin kauan eri ruoat säilyvät pakastimessa
Tämä lista on suuntaa-antava. Kuten yleensäkin ruoan kohdalla, kannattaa luottaa omiin aisteihin. Jos tuote näyttää, tuoksuu ja maistuu hyvältä, se on todennäköisesti vielä syömäkelpoista.
Esimerkiksi monet marjat ovat vielä ihan syötäviä, vaikka ne olisivat pakastimessa muutamankin vuoden. Marjojen päälle saattaa vain muodostua jo jäähilettä.
Marttojen mukaan itse tehtyjä ruokia, kuten keittoja ja laatikoita, voi säilyttää pakastimessa 1–3 kuukautta. Pitkä aika pakastimessa voi heikentää elintarvikkeen makua ja ravintoaineita.
|Jauheliha: 4 kuukautta
Leikkeleet ja makkarat: 2–3 kuukautta
Porsaanliha: 4 kuukautta
Rasvainen liha, kuten lammas: 6 kuukautta
Rasvattomampi liha, kuten kanafileet ja riista: 12 kuukautta
Rasvainen kala, kuten lohi: 2–3 kuukautta
Rasvattomampi kala: 12 kuukautta
Marjat: 12 kuukautta
Esikypsennetyt vihannekset: 12 kuukautta
Maito ja voi: 3 kuukautta
Juustoraaste: 6 kuukatta
Leipä: 6 kuukautta
