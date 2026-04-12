Kroatian MM-rallin kärkikolmikko Thierry Neuville, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari tyytyvät kukin ajamaan turvallisesti maaliin omilla sijoituksillaan.

Kisan 18. erikoiskoe mukaili edellistä. Vain Oliver Solberg ja Elfyn Evans taistelevat tosissaan sunnuntaipisteistä.

Solberg ajoi jälleen pohjat – tällä kertaa kahden sekunnin erolla Evansiin.

Kisaa johtava Neuville, toisena oleva Katsuta ja kolmantena ajava Pajari ajavat tällä hetkellä varmistellen.

Pajari oli 18. erikoiskokeella vasta seitsemäs (+12,6).

Erot kärjessä ovat isoja. Neuville johtaa rallia minuutin ja 12,5 sekunnin erolla Katsutaan. Katsutan ja Pajarin ero puolestaan on 27,1 sekuntia. Ilman haavereita sijoitukset eivät enää muutu, sillä kolmikko varmistelee tällä hetkellä niin merkittävästi.

EK 18 Alan - Senj 1 (14,56 km)