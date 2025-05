Maantieteilijä Marko kertoo, miksi aamun "valomerkkiä" ei kannata unohtaa: "Vaikuttaa huomisaamuun asti"

Aamuvalon tarjoilema "valomerkki" on keholle tärkeä asia. Jonna Hellgren lähti maantieteilijä Marko Leppäsen kanssa metsään selvittämään, miksi valo on ihmiselle oleellista.

Uutiset ahdistavat, mutta luontokävely voi auttaa. Aurinko valaisee ihmismieltä ainutlaatuisella tavalla: pörssikurssit esimerkiksi kohoavat pohjoisella pallonpuoliskolla, kun sää on aurinkoinen, kertoo maantieteilijä Marko Leppänen.

– Se [valo] tuottaa välittömästi optimismia, mutta motivoin meidät odottamaan myös kunnon kevätsadetta, Leppänen sanoo Huomenta Suomessa.

– Varsinkin, kun on pidemmän aikaa ollut kuivaa, sade rummuttaa maasta bioaerosoleja, mitkä sisältävät metsän hyvää tekeviä mikrobeja. Me voimme hengittää maaperän mikrobistoa noin tunnin ajan sateen jälkeen. Se on osa sitä taikaa, kun sateen jälkeen on ihmeellinen, kuohkea, hyvää tekevä ilma.

"Valomerkki" on tärkeä asia

Leppäsen mukaan valo on ihmiselle lääke tai myrkky riippuen siitä, mihin kellonaikaan sitä saa.

– On tutkittu esimerkiksi, että jos aamulla saa "valomerkin", riippumatta siitä, paljonko ihminen saa kaloreita, miten se liikkuu, minkä ikäinen on, mikä on vuodenaika, silti 20 prosenttia kehon painoindeksistä selittyy vain sillä, onko saatu valoa, Leppänen kuvaa.

"Valomerkki" on tärkeä asia keholle.

– Vastaavasti taas illalla väärään aikaan saatu valo panee kardio-metabolisen terveyden huonoon jamaan, Leppänen sanoo.

Vuosia kestäneessä 89 000 henkilön valosensoriranneketutkimuksessa selvisi, että aamun valo vaikutti yleiseen kuolleisuuteen jopa 30 prosenttia vähentävästi.

– Me emme välttämättä tiedosta, mutta on tosi tärkeää, että saamme oikeaan aikaan valoa. Ja että oikeaan aikaan emme saa, Leppänen sanoo.

Nykymaailmassa luonnonvalo on harvassa. Kaupungissa ei tule täysin pimeää koskaan.

– Valitettavasti keinotodellisuudessa, jossa istumme sisätiloissa ilmastointilaitteiden huminassa ja loisteputkien alla, siellä olemme tämmöisestä irtaantuneet, Leppänen sanoo.

Aamuvalo vaikuttaa huomisaamuun saakka: "Sanoisin, että puhutaan minuuteista, se riittää"

Sisävalaistus ei Leppäsen mukaan riitä keholle "aikamerkiksi".

– Ulkona sen saa kevyesti kaamoksellakin. Pilvisenä kaamospäivänäkin lukseja tulee tarpeeksi. Meidän on syytä lähteä keräämään lukseja, Leppänen vinkkaa.

Kun aamulla saa valoa, mieliala kohoaa, ja valovaikutus kantaa seuraavaan yöhön asti. Eräässä tutkimuksessa valoannoksen aamulla saaneet nukahtivat illalla Leppäsen mukaan keskimäärin 18 minuutissa, valottomiksi jääneet taas 45 minuutissa.

– Valoannoksen saaneiden unenlaatu oli kaikin puolin parempaa. Eli aamulla saatu valo vaikuttaa huomisaamuun asti!

Tuntikausia ulkoilua ei tarvita, sillä valoaltistuksen kestolla ei näyttäisi olevan suurta merkitystä.

– Tämä on kaikille kiireisille se hyvä uutinen, Leppänen sanoo.

– Riittää, että valoannos on käyty saamassa. Sanoisin, että puhutaan minuuteista, se riittää.

Miksi aamulla pitää saada valoa nimenomaan auringolta, ei loisteputkelta? Miten valo auttaa ihmistä? Kuuntele keskustelu yllä olevalta videolta.

Lue myös:

Katso myös: Näin valosaaste vaikuttaa terveyteesi

1:22 Jatkuva keinovaloille altistuminen on liitetty myös terveysongelmiin, kertoi Suomen Ympäristökeskuksen johtava tutkija Jari Lyytimäki tiistaina Viiden jälkeen -ohjelmassa.