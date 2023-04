Aurinkolasit voivat pilata aamun virkeän olosi – asiantuntija kertoo, miksi

Tutkimusten mukaan auringonvalolle kannattaa altistaa itsensä ilman aurinkolaseja etenkin aamuisin. Auringonvalolla on monia hyötyjä, jotka jäävät saamatta, mikäli silmät peitetään pitkin päivää aurinkolaseilla. Auringon positiiviset vaikutukset kehon eri toimintoihin välittyvät silmissä sijaitsevien erityisten reseptorien välityksellä.

Hormonit hyrräämään

– Auringonvalolla aamulla on todella suuri merkitys. Valolle altistuminen vaikuttaa mielialaasi, vireystilaasi, keskittymiskykyysi sekä unenlaatuusi.

Varhaiselle auringonvalolle altistuminen vaikuttaa positiivisesti sirkadiaaniseen vuorokausirytmiimme, joka on kehon luonnollinen 24 tunnin sisäinen kello. Tämä kello säätelee kehon monia tärkeitä biologisia prosesseja, kuten unirytmiä, aineenvaihduntaa ja hormonitoimintaa. Vornasen mukaan aurinkoisena aamuna on ulos syytä mennä heti herättyä ainakin 5–10 minuutiksi.

Herättää ja nukuttaa

– Ihmisen sisäinen kello ja vuorokausirytmi pohjautuvat suurelta osin valon määrään. Kun silmän verkkokalvolle osuu päivänvaloa, solut kertovat aivoille, että on aika herätä, joten elimistö ei ryhdy tuottamaan nukahtamista edistävää hormonia, melatoninia, Teemu Vornanen kertoo.

– Aurinkolaseille on siis ehdottomasti paikkansa, sillä liian voimakas säteily voi olla haitallista silmille. Kuitenkin silloin, kun pärjäät ilman, kannattaa lasit olla pukematta päälle, Vornanen ohjeistaa.

Vornasen mukaan on myös tärkeää ymmärtää, että auringonvalolla ei ole samaa vaikutusta lasin läpi nautittuna.

Tutkimuksissa on Teemu Vornasen mukaan myös selvinnyt, että auringonvalo vaikuttaa positiivisesti myös ihoaltistuksen kautta.

