Lisääntyvä valon määrä voi myös ahdistaa – älä kuitenkaan tee tätä virhettä: "Masennus syvenee entisestään"

Masentuneiden aivot toimivat poikkeuksellisella tavalla

Tutkimusten mukaan ihmisellä, joka on ollut masentunut jo alkuvuodesta tai pidempään, valon lisääntyminen saattaa pahentaa masennusoireita.

Etenkin valoherkille masentuneille henkilöille kevät on vaikeaa aikaa.

Tämän takia valolle altistumista kannattaa vähentää puolen päivän jälkeen

Katso myös: Moni treenaa ja nukkuu älykellon ohjeiden mukaisesti – kannattaako se?

1:40

Suomalaiset ovat ihastuneet älykelloihinsa. Moni tarkkailee älylaitteella sekä unen että lenkkien pituudet. Laitteiden etu on, että mittaaminen on jatkuvaa. Huonoja puoliakin on: tieto ei yleensä ole kovin tarkkaa.