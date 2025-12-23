Bill Clintonin kanslia vaatii Epstein-aineiston läpinäkyvämpää julkaisemista.
Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin kanslia vaatii seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvien asiakirjojen läpinäkyvämpää julkaisua.
Demokraattipresidentin tiedottaja julkaisi asiasta tiedotteen viestipalvelu X:ssä paikallista aikaa maanantaina.
Tiedotteessa vaaditaan, että presidentti Donald Trump määrää oikeusministerinsä Pam Bondin viivytyksettä julkaisemaan kaikki asiakirjat, joissa Clinton esiintyy.
Tiedottajan mukaan tästä kieltäytyminen vahvistaisi epäilystä siitä, että oikeusministeriö julkaisee materiaalia valikoidusti vihjaillakseen väärinkäytöksistä.
Donald Trump kommentoi
Trump on kommentoinut seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyviä asiakirjoja ensi kertaa sen jälkeen, kun oikeusministeriö alkoi julkaista aineistoa perjantaina.
Trump sanoi toimittajille paikallista aikaa maanantaina, että Epsteinin tavanneet ihmiset ovat vaarassa menettää maineensa tutkinta-asiakirjojen julkistamisen vuoksi.
Trump myös väitti, että koko Epstein-asian ympärillä käyty keskustelu on tapa yrittää kääntää huomio pois republikaanipuolueen menestyksestä.