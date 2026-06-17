EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle.
Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa.
Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia.
EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa.