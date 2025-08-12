Vuoristorata taivuteltiin Rukalla tunturin huipulle – uskaltaisitko kyytiin?

1:46imgTältä näyttää vuoristorata Ruka-tunturilla.
Julkaistu 12.08.2025 22:26
Toimittajan kuva

Keimo Lehtiniemi

Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

Rukalla on taivuteltu vuoristorata tunturiin, jossa korkeuseroja on maisemassa jo luonnostaan.

Rukalle kansallishuvipuistoon Kuusamoon on avattu tänä kesänä tunturivuoristorata.

Sen pituus on yli 750 metriä ja huippunopeus 40 kilometriä tunnissa.

Rauhallisempikin kyytikin onnistuu, sillä vauhtia voi itse säädellä jarrukahvan avulla. 

Rukakeskus Oy:n myynti- ja markkinointijohtajan Antti Turusen mukaan rata on rinteessä monella mutkalla kävijöiden pyynnöstä.

– Oli ihan asiakkaiden toivomus, että siinä on mahdollisimman paljon mutkia. Me yritettiin se toteuttaa sen mukaan sitten, Turunen kertoo MTV Uutisille, 

– Reitiltä löytyy spiraali ja useampi mutka, joissa voisi itse määritellä vauhtia, kuinka lujaa sinne mutkaa uskaltaa ajaa.

Katso tv-juttu ja matkustajien kommentit vuoristoradasta jutun alussa olevalta videolta.

