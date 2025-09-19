Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho on ollut suojattiensa otteisiin tyytyväinen, mutta myöntää odottavansa vielä vahvistuksia joukkueeseen.

Paluukaudellaan SM-liigassa pudotuspeleihin yltänyt Kiekko-Espoo on aloittanut kuluvan syksyn positiivissävytteisesti. Neljästä ottelusta kasassa on seitsemän pistettä, ja ainoan kerran joukkue jäi pisteittä tiistaina, kun se hävisi hallitsevalle mestarille KalPalle vierasjäällä.

Joukkueen pääluotsi Jyrki Aho on pitkälti pitänyt näkemästään.

– Tuloksellisesti olemme pelanneet ihan hyvin, ja siihen pitää olla tyytyväinen. Totta kai sitä aina haluaisi voittaa kaikki ottelut, mutta sitä tuskin on koskaan Liigassa tapahtunut, Aho kommentoi MTV Urheilulle Roosa nauha -kampanjan julkistustilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Ahon mukaan erot joukkueiden välillä ovat pieniä.

– Tosi vaikea on pisteitä saada.

Kauden avauskamppailussa Pelicansia vastaan Aho pääsi kokeilemaan paitsiohaastoa ensimmäistä kertaa. Tuolloin haasto ei mennyt läpi, vaan Pelicansin voittomaali jatkoajalla jäi voimaan. Aho pitää uudistusta oikeudenmukaisena.

– Se antaa sen mahdollisuuden, että niitä "huonoja maaleja" tulisi mahdollisimman vähän. Tuo meidän ensimmäinen haasto meni aika tiukalle, joten se ei näkynyt. Kamerakulmat ovat tietysti aina vähän erilaisia, mutta onhan siinä hyvät ja huonot puolensa.

Huonoksi puoleksi Aho mainitsee sen, että haastotapahtumat viivästyttävät peliä.

"Karrikin tietää sen"

3:44 Kiekko-Espoolta hämmästyttävä startti – Karri Kivi päästeli kovat höyryt Liigaviikossa viime viikolla.

Viime viikon Liigaviikko-jaksossa MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi tylytti Kiekko-Espoon pelaamista harjoitus- ja alkukaudella. Kiven mielestä pelissä oli jotain, mikä "ei todellakaan ole Jyrki Ahoa", vaan peliin oli tuotu jotain muuta kuin Ahon peluuttama jääkiekko yleensä on.

Aho ei itse tunnista pelityylin muutosta, vaikka myöntää joukkueen vaikuttavan pelattavaan pelitapaan.

– Saimme ensimmäisen kerran joukkueen kasaan valmiina vasta ensimmäiseen sarjaotteluun. Emme ole vielä siellä, missä toivoisin pelin olevan, ja se on mielestäni aika luonnollista.

Konkarivalmentaja sanookin, että hän odottaa pelin parantuvan ja oikeiden rytmien löytyvän hiljalleen. Vaikka peli saataisiin sujumaan Ahon pillin mukaan, ei hän silti kuvailisi peliä omannäköisekseen.

– En oikein tykkää valmentajakeskeisyydestä tässä lajissa. Pelaajat määrittävät mielestäni sen, miten aktiivisia pystytään olemaan ja minkälaista kiekollista peliä pystyy pelaamaan.

Aholla on myös terveiset Kiven suuntaan.

– Karrikin tietää sen, että kun alkaa miettiä omaa valmennustyötä, niin aika paljon siinä on kaikkea, kun aletaan tulosta tekemään ja peliä kehittämään.

Vahvistuksia talouden ehdoilla

Kiekko-Espoo vahvistui kauden alla Kristian Näkyvällä, minkä jälkeen joukkueen ilmoitettiin olevan valmis. Aho myöntää kuitenkin odottavansa vahvistuksia, vaikka tietää realiteetit.

– Ainahan tässä odotetaan vahvistuksia, mutta koska olemme pienen budjetin seura, niin ei se ole vaan niin helppoa, että otamme tuolta vahvistuksia, joita haluamme.

– Emme voi törsätä mihin sattuu, kun tulosta pitää saada paremmaksi.

Viime kaudella Kiekko-Espoo teki 6,1 miljoonan euron liikevaihdolla 717 000 euroa tappiota.

Kauden alla Kiekko-Espoon ympärillä on herättänyt keskustelua Ville Lajusen tilanne. Viime kaudella Espooseen palannut puolustaja on vielä vailla sopimusta, vaikka seura on myöntänyt käyneensä keskusteluja Lajusen kanssa.

Aho ei täysin sulkenut mahdollisuutta huippupakin Espoossa pelaamiselle.

– Ville on hyvä jätkä ja olen tykännyt Villestä aina. Olisihan se kiva, jos joku sponsori sanoisi, että nyt autetaan Kiekko-Espoota ja otetaan Lajusen Ville tuohon mukaan. Tässä taloustilanteessa, kun nyt ollaan, niin en tiedä onko se niin helppoa, Aho summaa.

