SaiPan kahdeksan ottelun mittainen voittoputki tuli päätökseen, kun KalPa haki Lappeenrannasta arvokkaan vierasvoiton. Ilves möyhensi siipirikkoisen HPK:n, kun Lukko joutui lopussa vaikeuksiin Sportia vastaan SM-liigassa tapaninpäivänä.

KalPa aloitti väkevästi ja johti kamppailua pelin puolivälissä peräti 4–0-lukemin. Sen jälkeen SaiPa löysi paremman vaihteen peliinsä ja kavensi lukemat 2–4:een ennen kolmatta erää.

Päätöserässä Emil Kuusla laukoi pelin 3–4:ään ylivoimalla, mutta enempää maaleja Raimo Helmisen joukkueelta ei nähty. KalPa voitti viime vuoden finalistien kohtaamisen maalein 5–3, kun Teemu Hartikainen iski vielä sekunti ennen loppua tyhjiin.

1:12 Emil Kuusla nostaa SaiPan maalin päähän.

Tappara kaatoi päivän avausottelussa Pelicansin 5–0, mutta se ei suinkaan jäänyt tapaninpäivän ainoaksi tamperelaiseksi murskavoitoksi. Ilves teki omassa ottelussaan selvää jälkeä HPK:sta lukemin 8–3.

Lukas Jasek (1+2), Luke Henman (0+3), Simon Johansson (1+2), Kasper Björkvist (2+0), Samuli Ratinen (1+1) ja Matic Török (0+2) olivat Ilveksen parhaat pistemiehet.

1:06 Lukas Jasek iskee ylivoimalla Ilveksen 2–0-johtoon.

Lukko niisti jatkoaikavoiton Sportin isäntänä Raumalla.

Lukko johti ottelua aina viimeiselle peliminuutille saakka Daniil Trakhtin ensimmäisellä osumalla SM-liigassa. Simon Hjalmarssonin tasoitus seitsemän sekuntia ennen päätössummeria vei pelin jatkoille, jossa Alex Beaucagen osuma ratkaisi pelin Lukolle.

1:08 Ukrainalaishyökkääjä Daniil Trakht avaa maalitilinsä SM-liigassa.

Kiekko-Espoo haki 1–0-voiton Turusta TPS:n vieraana Kristian Näkyvän tehtyä pelin ainokaisen.