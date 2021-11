Kärpät-pomo latoo pöytään painavan muistutuksen seurojen NHL-huippulupauksista – yhdelle avautumassa jatkoa Oulussa

Pääkuvan video: Kärppien huippunimi Saku Mäenalanen mätti 2+2-tehot, kun oululaiset löivät HIFK:n 5-2 viime lauantaina.

Kärpät on tällä hetkellä sarjassa toisena, pisteen päässä kaksi ottelua enemmän pelanneesta KooKoosta. Oululaisjoukkueesta esillä ovat olleet muun muassa puolustajalupaus Topi Niemelä, illasta toiseen kovalla tasolla pelaava Atte Ohtamaa, nimekäs paluumuuttaja Saku Mäenalanen ja venäläismaalivahti Stanislav Galimov.

Sitten on myös se toinen pää. Erityisesti kanadalaishankinta Casey Wellman on jättänyt itsestään kaikkea muuta kuin vahvan vaikutelman.

Oululaisseuralta voidaan hyvinkin nähdä vielä isoja liikkeitä pelaajamarkkinoiden puolella.

Kärpät on ollut koko alkukauden ajan sarjataulukon kärkipaikoilla. Syksyyn on mahtunut myös pieniä aallonkuoppia. Missä Kärpät menee tällä hetkellä, seuran urheilutoimenjohtaja Harri Aho?

Aho: Aina on parannettavaa, se on selvää. Olemme raapineet aika tasaisesti pisteitä. Montaa pidempää tappioputkea ei ole tullut. Jos kokonaisuutta miettii, niin ehkä ihan kiitettävää arvosanaa ei voi antaa, mutta lähelle sellaista 8,5:n arvosanaa mennään. Puolustuspelaaminen on ollut hyvää läpi kauden. Sen sijaan hyökkäyspelaamiseen, erityisesti tasakentällisin, pitää saada parannusta. Erikoistilannepuoli on ollut kunnossa. Niin ylivoima, alivoima kuin maalivahtipelaaminen. Jos noita osa-alueita miettii, niin siellä on paljon hyvää.

Mitä on pitänyt eniten jumpata?

Aho: Toisen erän pelaamisen kanssa riitti yhdessä vaiheessa tekemistä. Nyt se on parantunut. Edelleen se, että saisimme selkeän paketin koko 60 minuutin ajaksi. Eli niin, että pelisuoritus ei heittelisi pelien sisällä. Sitä valmennus hakee. Pelien alut ja ehjät suoritukset.

Kärpissä tapahtui useita muutoksia kesän aikana. Vastuurooleihin hankittiin myös paljon ulkomaalaisvoimaa (Stanislav Galimov, Troy Bourke ja Casey Wellman). Osa heistä on loistanut ja osa on jättänyt paljon kysymysmerkkejä ilmoille. Miten näet ulkomaalaishankintojen alkukauden?

Aho: Galimov on ollut selkeä onnistuja. Troyllä oli tauti (korona), kun hän tuli ja hänellä oli jälkioireita vielä jonkin aikaa. Nyt hän on päässyt sellaiselle tasolle, että hän pystyy kunnolla tuottamaan peliä. Muista uusista, noh, Wellman on varmasti vielä enemmän sellainen pelaaja, joka elää pisteistä. Hän odottaa itsekin enemmän tulospuolelta. Uskon, että siellä piilee ratkaisuvoimaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kärppien syksyyn on mahtunut omat kohut yhteistyökumppaneiden puolelta. Joukkueen osalta puhuttelevin tapaus on ollut Aatu Rädyn siirto Jukureihin. Miten päädyttiin tilanteeseen, jossa seuran oma poika, huippulupaava Räty takoo kovaa jälkeä toisessa SM-liigajoukkueessa?

Aho: Tuossa oli sinänsä perinteistä taustaa. Ehkä pelaajan ja meidän omat odotuksemme eivät vain kohdanneet. Samaan aikaan toisessa päässä Jukureissa oli samanlainen tilanne. Me haimme puolustukseen tuon profiilin pelaajaa, mitä meille tullut Axel Rindell on. Jukurit sen sijaan etsi sentteriä. Mun mielestä tuo oli win–win-yhtälö kaikille. Jos miettii nyt jälkeenpäin, niin varmaan kaikki ovat tyytyväisiä tähän ratkaisuun.

Tapaus aiheutti oman kolauksen seuran imagoon. Miten Kärpissä pidetään huolta siitä, että omat huippulupaukset saavat näyttöpaikkoja edustusjoukkueen riveissä?

Aho: Pitää muistaa, että olemme SM-liigan ylivoimaisesti omavaraisin joukkue. Ei ole toista seuraa tai joukkuetta, joka pystyy tuottamaan ja tuomaan noin paljon omia junioreita liigajoukkueen puolelle. Kyllä tässä puhutaan rehellisestä ansaintalogiikasta. Esimerkiksi Ville Koivunen on pelannut hyvin ja ansainnut paikan kokoonpanosta. Ihan yhtä lailla voi puhua Topi Niemelästä. Haastavaa tässä on se, että parhaat yksilöt ovat niin vähän aikaa liigajoukkueen mukana. Ei Aatu Rätykään ole enää ensi vuonna meidän pelaajamme – ei missään nimessä. Hän pelaa Pohjois-Amerikassa. Noh, Ville Koivusella on näillä näkymin kahden vuoden Euroopan pykälä, minkä myötä hän saattaa olla vielä ensi vuonna meillä. Ellei hän pelaa NHL:ssä. Jokaisen pelaajan kohdalla pitää mennä aina tapauskohtaisesti. Loppupeleissä ratkaisevinta on se, että miten yksittäinen pelaaja auttaa joukkuetta parhaiten. Mukana on 28–29 sopimuspelaajaa ja päävalmentaja haluaa laittaa aina parhaan kokoonpanon kentälle.

Juttu jatkuu videon alla.

1:35 Ville Koivunen tarjoili upean syötön Kärppien voittomaaliin KalPaa vastaan marraskuun alussa. 18-vuotias hyökkääjä on summannut kauden 24 ottelussa tehot 7+9=16.

Jäikö Rädyn tapauksesta mitään jälkijossiteltavaa?

Aho: Ei.

Miten näet tällä hetkellä Kärppien materiaalin ja mahdolliset hankintatarpeet?

Aho: Odotamme Ville Leskistä takaisin. Hän on kuitenkin merkittävässä roolissa. Olen aina sanonut, että ennen kuin siirtotakaraja tulee vastaan ja on ummessa, niin vasta sitten joukkue on valmis. Sinne on vielä matkaa. Aika näyttää, että onko hyökkäykseen tai puolustukseen jotain tarvetta. Paljon pitää seurata loukkaantumistilannetta. Jos tulee joku pahempi takaisku ja joku pelaaja on loppukauden sivussa, niin siihen pitää pystyä reagoimaan.

Viestit Oulusta ovat kertoneet, että Kärpät etsii ykkössentteriä itselleen. Miltä markkinat näyttävät?

Aho: Kyllä varmaan kaikki tietävät, että ne ovat kuivat. Enemmän on kysyntää kuin tarjontaa. Sama pätee senttereihin. Ei kukaan halua luopua kuumista pelaajistaan tällä hetkellä. Aika vähän on pelaajia tarjolla.

Oulun Kärpät tavoittelee joka ikisellä kaudella mestaruutta. Onko joukkue menossa oikeaan suuntaan, kun mietitään kevään isoja pelejä?

Aho: Nyt on kolmasosa kaudesta pelattu. Pyrimme aina olemaan runkosarjassa neljän parhaan joukossa, mikä takaisi kotiedun ensimmäiselle kierrokselle. Siinä tahdissa olemme olleet koko ajan tässä. Toki, onhan siellä ruuvattavaa. Siellä on niin pelillisiä juttuja kuin se, että yksilöiltä kaivataan vielä lisää. En lähde kuitenkaan julkisesti arvioimaan, että kenen pitää nostaa tasoaan. Varmasti on niitä, joilta sitä kaivataan. Meidän pitää saada enemmän irti yksilöistä.

Eli jätät mieluimmin julkiset analysoinnit seuran ulkopuolelle?